Wekdienst 17/5: Nieuwe regering Israël • Máxima is jarig

Wat heb je gemist?

Oud-president van de Verenigde Staten Barack Obama heeft opnieuw een sneer uitgedeeld aan president Trump. In een video gericht aan geslaagde studenten uitte hij kritiek op het coronabeleid van de VS, zoals hij al eens eerder deed. Volgens Obama heeft de epidemie blootgelegd dat beleidsbepalers in de VS niet weten waar ze me bezig zijn. "Velen van hen doen niet eens alsof ze de leiding hebben." Volg het coronanieuws vandaag weer in ons liveblog.

Ander nieuws uit de nacht: