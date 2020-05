Europe Shine a Light: prachtige beelden, maar songfestival-spanning ontbreekt

Echte blijdschap komt na afloop, er wordt geklapt. Chantal Janzen, Edsillia Rombley en Jan Smit maken op het podium nog wat blije selfies voor Instagram. De hoge hakken van Chantal liggen er nonchalant bij, die heeft ze meteen uitgetrokken. Waar de schoenen van Edsillia zijn, weet niemand. Je ziet aan hun gezichten dat ze tevreden en opgelucht zijn.

Langzaam druppelt de studio vol. Technici, mensen van productie, visagisten; iedereen meldt zich. Dit zou normaal gesproken het moment van knuffelen en high fives zijn geweest, maar dat zit er niet in. Wel worden sjaaltjes uitgedeeld. "What's another year" staat erop, een verwijzing naar dit bijzondere jaar én naar die grote songfestivalhit van Johnny Logan.

Een nummer dat in de show ook een prominente plek had. Niet voor niets, want de organisatie wil met deze show Europa met elkaar verbinden, dat is ook waar het songfestival ooit voor is bedacht. Daarom zien we in de uitzending overal lege pleinen en straten. In Europa is het openbare leven tot stilstand gekomen.

De artiesten spreken ons toe en zeggen dat we sterk en gezond moeten blijven. Ongetwijfeld menen ze het en de verstilde beelden zijn prachtig, maar toch hoop ik volgend jaar in Rotterdam weer een reportage te kunnen maken over uitzinnige fans met geschminkte vlaggetjes op hun wangen.