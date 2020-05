Poolse aartsbisschop wijst Vaticaan op misbruikzaak in eigen land

De belangrijkste aartsbisschop van Polen heeft het Vaticaan gewezen op een misbruikzaak binnen de katholieke kerk in zijn land. Wojciech Polak liet weten dat bisschop Edward Janiak wordt beschuldigd van het uit de wind houden van priesters die kinderen seksueel hebben misbruikt.

"Ik vraag priesters, nonnen, ouders en opvoeders niet de drogreden te gebruiken om de kerk te beschermen, en daarmee seksueel misbruikers uit de wind te houden", zei Polak in een verklaring. "We staan het verhullen van deze misdaden niet toe."

De verklaring van de Poolse aartsbisschop is ongekend. Het is ook een test voor het Vaticaan, dat vorig jaar een kerkwet introduceerde die medewerkers van de kerk wereldwijd verplicht stelt misbruik te melden. Het Vaticaan zal nu naar verwachting een onderzoek naar de kwestie laten doen.

Film over misbruikzaak

De zaak rond Janiak werd belicht in een film van de broers Tomasz en Marek Sekielski, die gisteren in première ging. De film, die zich afspeelt in de Poolse stad Kalisz, laat zien hoe Janiak naliet actie te ondernemen tegen priesters van wie bekend is dat ze kinderen hebben misbruikt.

Janiak heeft persoonlijk nog niet op de aantijgingen gereageerd. Volgens het kerkbestuur van het bisdom Kalisz hebben de ouders van het slachtoffer niet de juiste procedure gevolgd. "De film laat niet het hele verhaal zien. Het laat niet zien dat we de ouders erop hebben gewezen hun zorgen direct kenbaar te maken bij de openbaar aanklager."