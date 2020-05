Rotterdam ook in 2021 gastheer van Eurovisie Songfestival

Volgend jaar mag Rotterdam opnieuw het Eurovisie Songfestival organiseren. Dat is bekendgemaakt tijdens de speciale tv-uitzending Eurovision: Europe Shine A Light die vanavond in 45 landen live werd uitgezonden als vervanging van de finale van het muzikale spektakel.

De editie van dit jaar die in Ahoy zou plaatsvinden, werd in maart afgelast als gevolg van de coronacrisis. Vervolgens gingen de NPO, NOS en AvroTros samen met Rotterdam en de European Broadcasting Union (EBU) de mogelijkheden na om het songfestival in 2021 voor Rotterdam te behouden.

Zo besloot Rotterdam vorige maand om nog eens 6,7 miljoen euro opzij te leggen voor de organisatie van het festijn volgend jaar. De stad maakte eerder al voor miljoenen kosten voor het afgelaste songfestival.

Datum nog onduidelijk

Omdat het onduidelijk is hoe het coronavirus de situatie in het komende jaar zal beïnvloeden, worden verschillende scenario's uitgewerkt. In de komende weken en maanden worden meer details bekend, net als de data van het Eurovisie Songfestival 2021. Mensen die tickets hadden voor dit jaar, horen volgende week of ze die kunnen houden of inwisselen voor geld.