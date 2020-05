Amerikaanse acteur en komiek Fred Willard (86) overleden

De Amerikaanse acteur en komiek Fred Willard is op 86-jarige leeftijd overleden. Willard was vooral bekend van bijrollen in succesvolle series als Modern Family en The Bold and the Beautiful, en humoristische films als Anchorman.

Willards carrière bestreek meer dan vijftig jaar. Hij was zelden hoofdrolspeler en had vooral kleine maar opvallende rollen in comedy's. Zo vertolkte hij in Modern Family de rol van Frank Dunphy, de gekke vader van Phil.

Zijn overlijden werd bekendgemaakt door zijn dochter, die zei dat haar vader vrijdag vredig is overleden. "Hij bleef werken en maakte ons blij tot het einde", zei ze. "We houden heel veel van hem en zullen hem vooral altijd missen." Zijn vrouw Mary, scenarist, overleed twee jaar geleden op 71-jarige leeftijd.

Mede-acteurs en tv-persoonlijkheden hebben op Twitter mooie woorden over voor Willard.