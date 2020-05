Trump twittert volop over 'Obamagate' na kritiek van oud-president

Die term is niet nieuw. In sommige ultraconservatieve kringen wordt het begrip gebruikt voor de theorie dat oud-president Obama betrokken was bij het FBI-onderzoek naar Michael Flynn, de voormalige veiligheidsadviseur van Trump.

Contacten met Rusland

Flynn kwam in februari 2017 in opspraak omdat hij een paar weken daarvoor had gebeld met de Russische ambassadeur in Washington. Dat gesprek ging onder meer over de Amerikaanse sancties tegen Rusland, ingesteld door Obama. Tegen vice-president Pence zei Flynn dat het overleg slechts uit smalltalk bestond.

Ten tijde van het telefoongesprek was Obama nog president en was Flynn dus nog niet in functie. Dat maakte hem strafbaar. Flynn stapte uiteindelijk zelf op, amper een maand nadat hij was aangesteld als nationaal veiligheidsadviseur.

Kritiek

Vorige week werd de rechtszaak tegen Flynn, die nog altijd liep, gesponeerd. Oud-president Obama had daar kritiek op. In een conference call, die in handen is van Yahoo News, zei hij zaterdag dat "de rechtsstaat in het geding" is.

Met de term Obamagate impliceert president Trump dat Obama in 2017 medeverantwoordelijk was voor het instellen van het FBI-onderzoek naar Flynn, zegt correspondent Marieke de Vries. "Obama zou dat hebben willen gebruiken om Trump uit zijn ambt te zetten, is de complottheorie van sommige conservatieven."

En daarmee zou Obama dus corrupt zijn, zo redeneert Trump: