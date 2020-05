Zaak tegen Trumps oud-veiligheidsadviseur Flynn na jaren geseponeerd

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de rechtszaak tegen Michael Flynn, de voormalig nationale veiligheidsadviseur van president Trump, geseponeerd. Flynn werd drie jaar geleden een belangrijke verdachte in de zaak rond Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Amerikaanse media noemen het besluit van justitie buitengewoon en verbijsterend.

Hij werd ervan beschuldigd een valse verklaring aan de FBI te hebben afgegeven over zijn gesprekken met de Russische ambassadeur in de VS. Eind 2017 deed hij een schuldbekentenis, maar die trok hij later weer in. Een tijdlang werkte hij mee met justitie, maar de afgelopen maanden nam hij met zijn advocaten een agressievere houding aan tegenover de aanklagers in de zaak.

Onder druk gezet

Het ministerie zegt de zaak te laten voor wat het is, nadat het dossier opnieuw was beoordeeld en "zowel nieuwe als al ingediende informatie" onder de loep was genomen. Een externe aanklager lichtte het dossier door na een verzoek van het ministerie en adviseerde minister Barr om de zaak te seponeren.

Volgens het Amerikaanse persbureau AP is de aanklager tot de conclusie gekomen dat de FBI Flynn zonder legitieme basis heeft gehoord. Uit de nieuwe documenten zou blijken dat Flynn onder druk was gezet door de FBI en dat zijn verklaring daarom als ongeldig moet worden beschouwd. Barr heeft dat advies nu overgenomen.

Belemmering van de rechtsgang

President Trump heeft kort na de bekendmaking van het ministerie van Justitie gezegd dat hij heel blij is voor Flynn. De rechtszaak rond Flynn was Trump een doorn in het oog. In de begindagen van zijn presidentschap vroeg hij toenmalig FBI-directeur Comey om het onderzoek naar Flynn te schrappen. Dat leidde maanden later tot de aanstelling van speciaal aanklager Mueller, die onderzoek deed naar Russische inmenging en naar belemmering van de rechtsgang door Trump.

Flynn was de eerste hoge functionaris die het Witte Huis verliet. Hij was toen slechts een paar weken in dienst. Tijdens de campagne van Trump zweepte hij zijn aanhangers op met de slogan 'Lock her up!'. Daarmee doelde hij op Hillary Clinton, die er door Trump van wordt beschuldigd dat ze als minister van Buitenlandse Zaken de wet heeft overtreden.