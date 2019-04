Rapport Mueller: Trump wilde greep hebben op Rusland-onderzoek

President Trump heeft herhaaldelijk geprobeerd greep te krijgen op het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller in de VS. Dat staat in het rapport van Mueller, dat vandaag is gepubliceerd. Mueller concludeert niet dat Trump hiermee de rechtsgang heeft belemmerd. Hij laat dat oordeel over aan het Amerikaanse Congres.

In het rapport worden elf gebeurtenissen beschreven, waaronder het ontslag van FBI-directeur James Comey, pogingen van Trump om Mueller te laten ontslaan en het aanmoedigen van getuigen om niet aan het onderzoek mee te werken.

De advocaten van Trump zeggen dat de president dit allemaal kon doen binnen zijn grondwettelijke bevoegdheden. Minister Barr van Justitie voegde daar vanmiddag aan toe dat er geen sprake was van kwade opzet. Daarom besloot Barr geen vervolging in te stellen tegen Trump.

Adviseur weigerde

De president vroeg zijn adviseur Don McGahn in juni 2017 om ervoor te zorgen dat Mueller zou worden ontslagen, schrijft Mueller. Maar McGahn weigerde dat en zei dat hij liever zelf ontslag zou nemen. Ook andere naaste medewerkers gaven geen gehoor aan opdrachten van Trump om het onderzoek te frustreren.

Mueller zegt dat mede hierdoor niet valt vast te stellen of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. Verder zegt hij dat hij de antwoorden van Trump op vragen van de onderzoekscommissie onvoldoende vond, maar dat hij heeft besloten het gevecht niet aan te gaan.

Weggelakt

Vorige maand verscheen al een korte samenvatting van het rapport. In de volledige versie, die 448 pagina's telt, zijn talloze passages weggelakt, bijvoorbeeld omdat openbaarmaking schadelijk zou zijn voor lopende onderzoeken of omdat de privacy van betrokkenen in het geding is.

Dat geldt vooral voor het gedeelte dat gaat over de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In het tweede deel, over de mogelijke belemmering van de rechtsgang door Trump, zijn aanmerkelijk minder passages onleesbaar gemaakt.

Democraten

De Democraten willen dat Mueller zijn conclusies komt toelichten in het Congres. "Het is duidelijk dat minister Barr optreedt als Trumps persoonlijke advocaat, en niet die van Amerika", zegt Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. "Ons land vraagt en verdient volledige openheid. Daarom moeten we Mueller rechtstreeks kunnen spreken."