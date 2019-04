Minister Barr: geen kwade opzet bij beslissingen Trump

Bij de beslissingen van president Trump die door tegenstanders worden gezien als belemmering van de rechtsgang, had Trump geen kwade intenties. Dat zei minister Barr van Justitie voorafgaand aan de openbaarmaking van het rapport van Mueller.

Mueller heeft tien incidenten onderzocht die er mogelijk op wijzen dat Trump de rechtsgang heeft belemmerd. Welke dat zijn is onduidelijk, maar vermoedelijk is een daarvan het ontslag van FBI-directeur James Comey.

Volgens de vorige maand gepubliceerde samenvatting van Muellers rapport is belemmering van de rechtsgang niet bewezen, maar wordt Trump ook niet helemaal vrijgepleit. Barr zegt nu dat er in ieder geval geen sprake was van kwade opzet, daarom ziet hij geen reden Trump te laten vervolgen.

Boos en gefrustreerd

Barr wees op de situatie waarin Trump verkeerde, waarin hij zich continu tegen van alles moest verdedigen. Volgens Barr was Trump boos en gefrustreerd omdat hij het gevoel had dat door het Mueller-onderzoek zijn presidentschap werd ondermijnd.

Het rapport verschijnt om 17.00 uur Nederlandse tijd. Veel gevoelige passages zijn weggelakt. Trump had als president de mogelijkheid om nog meer passages te laten weglakken, zei Barr, maar daarvan heeft hij dus afgezien.

Verder zei Barr dat Republikeinse en Democratische Congresleden een "minder geredigeerde" versie van het rapport in handen krijgen. Zo krijgen ze passages die om veiligheidsredenen zijn weggehaald wel te zien.

Passages die zijn weggelakt omdat ze gaan over zaken die onder de rechter zijn, blijven onleesbaar, zei Barr: