Obama: Trumps aanpak coronacrisis 'een totaal chaotische ramp'

De voormalige Amerikaanse president Obama heeft achter gesloten deuren hard uitgehaald naar president Trump. Hij noemde Trumps aanpak van de coronacrisis een "totaal chaotische ramp". Obama deed dat in een conferencecall voor 3000 medewerkers uit zijn regeerperiode (2009-2017). De opname kwam terecht bij Yahoo News.

Volgens Obama zijn egoïsme, groepsbelang, verdeeldheid en vijandigheid belangrijke drijfveren geworden in de nationale en internationale politiek. Dat is een deel van de verklaring waarom de corona-uitbraak zo "lusteloos en gebrekkig" is bestreden, zei hij.

Zelfs onder de beste regeringen zou het virus hard hebben toegeslagen, ging hij verder. "Onder onze regering die 'hoe kan ik ervan profiteren' en 'naar de hel met alle anderen' tot uitgangspunt heeft gemaakt, is het een totaal chaotische ramp geworden."

Op campagne voor Biden

Obama probeerde zijn partijgenoten over te halen om zich achter zijn voormalige vicepresident Joe Biden te scharen, die het bij de verkiezingen in november tegen Trump wil opnemen. "Ik ga daar zo veel tijd als nodig aan besteden", zei hij.

Obama laat zich in het openbaar niet of nauwelijks uit over zijn opvolger, zelfs niet als Trump hem en de Democraten verantwoordelijk stelt voor het tekort aan middelen om de corona-uitbraak te bestrijden.

Door het virus zijn al meer dan 1,2 miljoen Amerikanen besmet geraakt en 77.000 Amerikanen overleden.