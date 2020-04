Meeste leraren blij met heropening scholen, sommigen bezorgd

Het Lerarencollectief, een beroepsvereniging voor leraren die is ontstaan vanuit PO in actie, heeft na de persconferentie een eigen poll uitgezet onder leraren. Van de 9000 leraren die reageerden, is 64 procent positief over het gedeeltelijk openen van de basisscholen, bijna 10 procent weet het nog niet helemaal en 27 procent is het er niet mee eens. Dat de overgrote meerderheid zich kan vinden in het besluit om te heropenen, vindt oprichter Jan van de Ven bemoedigend. "Al blijft de 27 procent die tegen is natuurlijk een grote groep."

Onder de leraren die liever nog even zouden wachten zijn er veel die gezondheidsklachten hebben of 60+ zijn, zegt Van de Ven. "Mensen met chronische longklachten bijvoorbeeld, of iemand die na een chemo net weer terug aan het werk is."

Van de Ven benadrukt dat wat het Lerarencollectief betreft er ruimte moet zijn voor de zorgen van leraren, bijvoorbeeld over gezondheidsrisico's. "Wat ons betreft kan er geen sprake van dwang zijn."

'Altijd goede oplossing'

Dwang zou sowieso niet werken, zegt Jan de Vries van CNV Onderwijs. Ook bij die bond merken ze dat een groot aantal leraren zorgen heeft over de eigen veiligheid. "Iedere werknemer die zich zorgen maakt, moet het gesprek kunnen aangaan met de werkgever, ook als je niet in de risicogroep valt. En de werkgever moet zorgen dat er een goede oplossing voor hen komt."