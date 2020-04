Advies: basisschoolleerling geen halve, maar hele dag naar school

Laat basisschoolleerlingen na de meivakantie hele dagen naar school komen. Dat staat in het protocol dat de onderwijsorganisaties hebben opgesteld nu de basisscholen weer opengaan.

In de praktijk zal het betekenen dat steeds maximaal de helft van alle leerlingen een hele dag op school aanwezig is. Hoe de groepen verdeeld worden over de dagen, bepalen de scholen zelf, net als hoe de leerlingen verspreid worden binnen het gebouw. Het advies komt van de PO-Raad, belangenbehartiger van schoolbesturen, en de vakbonden.

Een alternatief is om kinderen halve dagen naar school te laten komen. Maar volgens de onderwijsorganisaties veroorzaakt de wisseling van de leerlingen te veel onrust. Het zorgt voor drukte in de gangen en rondom het schoolgebouw, bijvoorbeeld door ouders die hun kinderen halen of brengen.