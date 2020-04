Wekdienst 15/4: Persconferentie kabinet over coronamaatregelen • Verkiezingen in Zuid-Korea

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Trump maakt afgelopen nacht bekend de betalingen aan wereldgezondheidsorganisatie WHO op te schorten. Trump verwijt de organisatie foute informatie te hebben verspreid over het coronavirus, de crisis te hebben onderschat en China onvoldoende kritisch te hebben benaderd.

Het besluit komt niet geheel onverwacht. Eerder dreigde Trump er al mee. Hij verweet de WHO toen, net als nu, dat de organisatie kritiek had op zijn besluit van eind januari om vluchten uit China te weren. "De WHO heeft gefaald in zijn kerntaken" en moet verantwoording afleggen, zei Trump. De VS betaalt jaarlijks 400 tot 500 miljoen dollar aan de organisatie, bijna 15 procent van de totale begroting.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

Als de Engelse voetbalcompetitie Premier League dit seizoen nog wordt hervat, grijpt topclub Liverpool nagenoeg zeker de eerste landstitel in twintig jaar. Maar het zal nooit wegspoelen wat er vandaag exact 31 jaar geleden gebeurde. Toen kwamen er 96 Liverpoolfans om het leven bij een paniekuitbraak in het overvolle Hillsborough-stadion in de stad Sheffield.

Vorig jaar, op de 30ste verjaardag van de ramp, zou de Hillsborough-ramp in overleg met nabestaanden en slachtoffers voor het laatst worden met een publieke cereomonie herdacht. Maar daar ging een streep door, omdat de herdenking dan gehouden zou worden tijdens het proces tegen de politiechef over verantwoordelijkheid voor de ramp. De politiechef werd eind vorig jaar vrijgesproken en vandaag zou de ramp alsnog voor het laatst worden herdacht met een herdenkingsdienst in het stadion van Liverpool. Maar vanwege de coronacrisis is die laatste ceremonie wederom uitgesteld.

De Hillsborough-ramp is de ernstigste ramp in de Engelse sportgeschiedenis: