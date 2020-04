Krol blijft erbij: niet Kamerfractie, maar leden 50Plus gaan over lot Dales

Henk Krol, fractievoorzitter van 50Plus in de Tweede Kamer, blijft erbij dat het niet aan de fractie maar aan de leden van de partij is om te besluiten over het lot van voorzitter Geert Dales. "Dit is een partijkwestie. We moeten het binnen de partij oplossen en niet binnen een fractie", zei hij in het NOS-radioprogramma Met Het Oog Op Morgen.

Gisteren kwam de Kamerfractie van 50Plus bijeen om te praten over het conflict rond partijvoorzitter Dales. Die is in ongenade gevallen bij leden van de 50Plus-fracties in de Eerste en Tweede Kamer. In die laatste staat alleen Krol nog achter Dales.

De fractieleden zeggen dat Dales een "autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven" heeft. Krol zei in Het Oog dat bij 50Plus tot voor kort een klein clubje ingewijden de besluiten nam en dat dat mede dankzij Dales nu is veranderd. Hij erkende wel dat zijn stijl van opereren niet bij iedereen goed valt: "Hij heeft af en toe de neiging om woorden te gebruiken die ik niet zou gebruiken. Maar elk vogeltje zingt zoals-ie gebekt is."

Tweede Kamerlid Léonie Sazias zei gisteren dat de rest van de fractie nog steeds wil dat Krol ook het vertrouwen in Dales opzegt, maar aan het eind van de dag wilde Krol daar nog steeds niets van weten. "Dat is helemaal niet nodig in mijn ogen (...) Het is aan de leden om te kijken of ze vinden dat hij de regie moet houden, of dat het misschien tijd wordt voor een ander."

Krol is niet van plan openlijk zijn eigen lot te verbinden aan dat van Dales. "Nee, want dat zou ik een dreigement vinden. Dan ben ik bezig leden op een onoorbare manier te beïnvloeden. Ik ben helemaal niet ontevreden over Dales, zelfs voorstander, maar leden moeten erover beslissen."