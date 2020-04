Corona maakt van Koningsdag dit jaar Woningsdag

De NOS komt op Koningsdag met een uitzending waarin wordt teruggeblikt op de vorige zes Koningsdagen. Astrid Kersseboom is de presentator. De uitzending is van 10.10 tot 11.40 uur op NPO 1.

In de avond is er een speciale uitzending waarin de vraag 'Hoe viert Nederland Koningsdag in corona-tijden?' centraal staat. Winfried Baijens gaat op een road trip langs elf van de twaalf provincies, om te eindigen in Maastricht. NOS Koningsdag 2020, gepresenteerd door Amber Brantsen, is van 19.00 tot 19.50 uur op NPO 1.