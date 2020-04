Twee veroordeelde moordenaars uit Breda spoorloos, politie vraagt tips

De politie vraagt uit te kijken naar twee mannen uit Breda die twintig jaar de cel in moeten voor moord. Vorige week donderdag werden ze veroordeeld tot de gevangenisstraf, maar ze zijn op dit moment spoorloos. De twee staan in de media ook wel bekend als de 'flatspringers'.

In het programma Opsporing Verzocht riep de politie mensen vanavond op om te bellen met de Opsporingstiplijn als ze hen gezien denken te hebben. Ook wie vermoedens heeft van wie zij hulp krijgen bij het schuilen, wordt gevraagd te bellen.

Er wordt benadrukt om hen vooral niet zelf te benaderen, maar om dan 112 te bellen. Allebei zijn ze namelijk vuurwapengevaarlijk.

Derde etage

De mannen uit Breda zijn veroordeeld voor de moord op een man in zijn appartement begin 2018. Het Openbaar Ministerie eiste dezelfde straf. De twee hebben anderhalf jaar in de cel gezeten, maar kwamen vorig jaar oktober vrij in afwachting van de rechtszaak.

De politie arresteerde de mannen twee jaar geleden bij de flat waar zij ook de moord pleegden. Ze waren de flat in gevlucht na een korte achtervolging met de politie. Die kwam de zaak op het spoor, omdat agenten hen met gedoofde lichten zagen rijden.

Toen de politie de flat binnenviel om de mannen te arresteren, probeerden ze te vluchten door van het balkon op de derde etage te springen. Daarbij raakten ze zwaargewond.