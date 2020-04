Flatspringers Breda krijgen twintig jaar cel voor liquidatie

De twee zogenoemde flatspringers uit Breda zijn veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op een man in zijn appartement begin 2018. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank spreekt van "een kille en geplande liquidatie".

Het slachtoffer en de twee daders waren vrienden van elkaar. In januari 2018 waren de drie in het Bredase appartement. Nadat het slachtoffer, die een bekende was van de politie, in slaap was gevallen werd hij doodgeschoten. Hoewel nooit duidelijk is geworden wie van de twee het dodelijke schot heeft gelost, vindt de rechtbank hen allebei schuldig aan moord.

Vuurwapens

De politie kwam de zaak op het spoor doordat agenten tijdens een surveillance een auto met gedoofde lichten zagen rijden. Na een korte achtervolging parkeerde de auto bij een flat. De twee inzittenden stapten uit en renden weg. Toen de agenten in de auto keken, zagen zij een tas met drie vuurwapens en munitie liggen.

De mannen waren inmiddels de flat in gevlucht. Dankzij een politiehond kon de politie achterhalen bij welk appartement zij naar binnen waren gegaan.

Toen een arrestatieteam daar binnenviel, sprongen de mannen van het balkon. Daarbij raakten zij zwaargewond. Op de bank in het appartement vond de politie het slachtoffer, dat eerder die nacht was doodgeschoten.

Waarom de mannen hun vriend hebben vermoord is nooit duidelijk geworden; zij hebben hier geen verklaring over willen afleggen. De rechtbank neemt hen dit zeer kwalijk. Tijdens de rechtszaak heeft ook de moeder van het slachtoffer haar verdriet hierover geuit in een zitting.