Politie vindt na achtervolging dode in woning Breda

Lichaam

Toen rechercheurs na de arrestaties de woning doorzochten, vonden zij het lichaam van een man. Het is niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen.

Het sporenonderzoek in het appartement is nog in volle gang. Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat zij de berging van een van de verdachten moest aanwijzen. Vervolgens ging de politie met een stormram naar binnen. Het is nog niet duidelijk of er in de berging wat is gevonden.