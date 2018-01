Politie ramt bedrijfshek met pantserwagen

Een arrestatieteam is de afgelopen avond met zwaar materieel een papierrecyclingbedrijf in de Noord-Brabantse gemeente Oosterhout binnengevallen. Met een pantservoertuig ramde de politie het toegangshek.

Een woordvoerder van de politie wil niet zeggen wat de reden is voor de inval. Er zijn ook een politiehelikopter en een drone ingezet. Brabantse media melden dat er één arrestatie is verricht.

De eigenaar van het bedrijf, die tijdens de inval niet aanwezig was, is naar eigen zeggen stomverbaasd. "Ik ben gaan kijken, maar we mochten het terrein niet op", zegt hij tegen BN DeStem. "Wat er aan de hand is, ik weet het niet."