Vandaag wordt duidelijk: hoe gaan we verder na 6 april?

Het kabinet gaat daarbij uit van het advies van deskundigen. Gisteren kwam het Outbreak Management Team van het RIVM bijeen om de situatie te analyseren. Vandaag komen eerst de topambtenaren van verschillende ministeries bij elkaar, daarna de ministers.

Ingewijden verwachten dat er besloten zal worden tot een "ruime verlenging". Dat schept duidelijkheid voor iedereen en houdt ook het besef levend dat de maatregelen urgent en noodzakelijk zijn, zo is de redenering.

Scholen

Voor veel ouders is de belangrijkste vraag of de sluiting van de scholen gehandhaafd blijft. Aanvankelijk voelde het kabinet niets voor het stoppen van het onderwijs, omdat er volgens deskundigen geen bewijs is dat zo'n maatregel helpt in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Maar toen veel ouders hun kinderen uit voorzorg al thuis gingen houden, ging het kabinet overstag. "De mensen gingen met hun voeten stemmen. Dat is ook democratie", legde premier Rutte de draai uit.

Sinds 16 maart zijn de schooldeuren nu dicht. Alleen kinderen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen worden nog opgevangen. Hetzelfde geldt voor kinderdagverblijven. Alle andere ouders vangen hun kinderen thuis op, en dat valt niet mee als je zelf ook nog moet thuiswerken. Ondertussen zijn er zorgen over de gevolgen van de maatregel. Sommige kinderen dreigen een grote leerachterstand op te lopen door het thuiszitten.

Minister Slob van Onderwijs zei vorige week dat hij wacht op een nieuw onderzoek van het RIVM naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van corona. Maar dat onderzoek is vorige week maandag pas begonnen en zal naar verwachting zes weken duren.

Economische gevolgen

Maar ook de economische gevolgen van de 'intelligente lockdown' baren steeds meer zorgen. Cafés en restaurants zijn nu al ruim twee weken dicht en mensen met een 'contactberoep', zoals kappers en rij-instructeurs, mogen hun vak voorlopig niet meer uitoefenen. Door het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven, hebben winkels veel minder klanten. Ook de sport ligt helemaal plat.

Om de economische klappen op te vangen heeft het kabinet wel een groot steunpakket gepresenteerd. Voor de komende drie maanden is er 15 tot 20 miljard euro beschikbaar. "Als het moet, kunnen we dat nog een keer, of zelfs nog twee keer doen", zei minister Hoekstra van Financiën. Toch gaat hij ervan uit dat bedrijven zullen omvallen door de crisis.

Groepsvorming

Wat vrijwel zeker na 6 april van kracht blijft, is het dringende advies om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarom is groepsvorming op straat ook verboden. Verschillende burgemeesters hebben de afgelopen dagen ingegrepen op basis van een noodverordening. Ook de afspraak dat het hele gezin thuisblijft als een van de gezinsleden verschijnselen vertoont, zal vrijwel zeker verlengd worden, net als het weren van bezoek in verpleeghuizen.

Van één kabinetsmaatregel was al bekendgemaakt dat hij ook na 6 april zou gelden: alle bijeenkomsten en evenementen waarvoor een vergunning nodig is of die van tevoren moeten worden gemeld aan de autoriteiten, zijn verboden tot 1 juni.