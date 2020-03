Zorgen over niveauverschil thuislerende kinderen: 'Verschillen straks groot'

Stichting Haagse Scholen, die 52 openbare scholen vertegenwoordigt in Den Haag, ziet ook achterstanden ontstaan bij leerlingen op sommige scholen. "We zien scholen waar alle kinderen aan de slag zijn en waar goed contact is met de leerlingen. Er zijn ook scholen waar kinderen nog geen laptop hebben omdat die er thuis niet is. Er is ook een aantal leerlingen waar nog helemaal geen contact mee is geweest. En daar ligt onze focus nu op", zegt woordvoerder Eke Wolters.

Volgens Wolters zijn de ouders van deze leerlingen meerdere keren gebeld en gemaild, maar zonder reactie. "Nu is er een brief gestuurd naar die gezinnen in de taal die ouders spreken om toch dat contact te krijgen."

Als de scholen weer opengaan

Dit soort situaties zijn volgens de schoolbestuurders zorgelijk. "De verschillen zijn dan enorm groot geworden", zegt Dieleman van de school in Utrecht. "Er zijn ouders die hun kinderen goed kunnen helpen, maar er zijn ook ouders die niks hebben kunnen doen met hun kind, die kinderen lopen dan achter. Hoe breng je die twee groepen dan weer bij elkaar? Daar kan ik 's nachts wakker van liggen."

Vooralsnog doen de instanties er alles aan om dat gat zo klein mogelijk te houden. "We gaan er nog wel steeds vanuit dat ouders het beste voor hebben met hun kinderen", zegt Dieleman. "Alleen het beste willen voor je kind en weten wat het beste is voor je kind, daar zit nog best wel een verschil in."