Spieken, privacy? Scholen vragen hulp bij afstandsonderwijs

Dinsdag wordt duidelijk hoelang de scholen dichtblijven. Nu staat die datum nog op 6 april, maar Onderwijsminister Arie Slob hintte eerder al dat dat waarschijnlijk wordt uitgesteld.

Over de eindexamens is wel duidelijkheid: die gaan niet door. De scholen moeten nu op basis van de schoolexamens, toetsen die eerder in het jaar worden afgenomen, beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Ze krijgen tot begin juni om scholieren die te laten maken. Volgens Slob zou dat in sommige gevallen op afstand kunnen.

Spieken

Daar zet Sjoerd Veltman, directeur van IVIO, vraagtekens bij. "Schoolexamens kunnen eigenlijk niet op afstand." Daar gelden namelijk landelijke regels voor en mag bijvoorbeeld absoluut geen sprake zijn van spieken.

"Zelfs leerlingen in het buitenland moeten voor de staatsexamens naar de ambassade om daar onder toezicht het centraal examen af te leggen en voor het mondeling deel soms zelfs naar Nederland reizen. Ik denk dus niet dat een schoolexamen op afstand gaat lukken."

Toch vindt Veltman het prachtig om te zien dat het veel scholen wel lukt om les op afstand te verzorgen. "Het werd altijd gezien als tweederangs onderwijs. En nu we niet niet anders kunnen, moeten we er eersterangs onderwijs van maken. Wij kunnen daarbij helpen, omdat we daar al tientallen jaren ervaring mee hebben."