Rutte: dinsdag beslissen we hoe het na 6 april verder moet

Rutte zei dat hij nog veel vragen krijgt over wanneer je als gezin in thuisquarantaine moet. "Tot afgelopen maandag was de regel: als je verkoudheidsverschijnselen hebt, blijf je thuis. Daar is maandag bijgekomen dat als iemand in het gezin benauwd is of koorts heeft, het hele gezin thuisblijft." De enige uitzondering is als iemand in dat gezin in een vitale sector werk. Die moet naar zijn werk, ook als iemand in zijn gezin koorts heeft of het benauwd heeft.

Rutte zei verder dat hij het idee heeft dat meer Nederlanders zich aan de afstandsregels houden. "De politie liet mij weten dat zij een groot verschil zien tussen het weekend en de afgelopen doordeweekse dagen. Het lijkt erop dat veel meer mensen zich aan de afspraken en de regels houden."