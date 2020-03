Isabelle Diks (GroenLinks) vertrekt uit Tweede Kamer

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks vertrekt uit de Tweede Kamer. Ze wordt wethouder en loco-burgemeester in Groningen.

Diks zit sinds 2017 in de Tweede Kamer, daarvoor was ze wethouder in Leeuwarden. Vorig jaar ontstond ophef over het feit dat ze nog wachtgeld ontving, om het verschil tussen haar salaris als wethouder en Kamerlid aan te vullen.

"Ik ben 8,5 jaar wethouder geweest, dan heb je een bepaald bestedingspatroon", zei Diks toen in de Volkskrant. Ze was naar eigen zeggen verrast dat ze met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer was gekozen en kon zich daardoor niet voorbereiden op een dalend inkomen. Het wachtgeld was volgens de regels, maar Diks zette het uiteindelijk toch stop.

Ook gedoe over reiskosten

Daarna volgde er ophef rond haar reiskostenvergoeding. Ze kreeg die op basis van haar huis in Leeuwarden, maar ze bleek ook een huis in Den Haag te hebben. Daardoor kreeg ze mogelijk tienduizenden euro's meer dan nodig.

De integriteitsadviseur van de Tweede Kamer oordeelde dat Diks ook op dit punt geen regels had geschonden. Toch zei Diks een deel van het uitgekeerde bedrag terug te betalen.