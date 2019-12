GroenLinks vraagt advies over vergoeding Kamerlid Diks

GroenLinks gaat de nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer advies vragen over een vergoeding van Kamerlid Isabelle Diks. Volgens de partij mag er geen onduidelijkheid bestaan over de regels en de toepassing ervan door Diks.

Diks woonde in Leeuwarden toen ze gekozen werd in de Tweede Kamer en ze stond ook in die plaats ingeschreven. Volgens HP/De Tijd woonde ze sinds januari 2018 in de praktijk vooral in Den Haag. Ze zou mogelijk ten onrechte een verblijfskostenvergoeding van de Tweede Kamer hebben ontvangen.

GroenLinks zegt in een verklaring dat Diks naast haar huis in Leeuwarden ook een huis in Den Haag had gekocht, omdat dagelijks heen en weer rijden onmogelijk bleek. "Het huis van Isabelle Diks is recent verkocht en op dit moment staat zij ingeschreven in Den Haag", voegt de partij eraan toe.

De Tweede Kamer stelde onlangs een onafhankelijk adviseur aan voor integriteitskwesties, oud-griffier Jacqueline Biesheuvel. Zij gaat 1 januari aan het werk en GroenLinks heeft haar nu dus al een kwestie voorgelegd.

Recent bleek dat Diks naast haar Kamerlidmaatschap ook wachtgeld kreeg: ze was eerder wethouder in Leeuwarden en daarmee verdiende ze meer dan als Kamerlid. Na vragen daarover besloot Diks twee weken geleden haar wachtgelduitkering per direct stop te zetten en het wachtgeld terug te betalen.