Kamerleden krijgen integriteitsadviseur

De Tweede Kamer krijgt een onafhankelijk adviseur voor integriteitskwesties. Het is Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, die jaren griffier was van de Tweede Kamer. Kamerleden kunnen bij haar terecht voor vragen over de integriteitsregels.

Het aanstellen van een onbezoldigd en onafhankelijk adviseur vloeit voort uit kritiek van Greco, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa. Daaruit kwam naar voren dat de regels rond giften aan Kamerleden duidelijker moeten.

Greco verwees onder meer naar het appartement van toenmalig D66-leider Pechtold, dat hij van een vriend kreeg. Pechtold zag dat als een privé-kwestie en meldde het niet.

Een werkgroep van Kamerleden kwam vorig jaar al met een rapport met ideeën om de integriteit te verbeteren.

Zes jaar

Biesheuvel-Vermeijden was eerder Kamergriffier tussen 2004 en 2015. Ze krijgt de functie van integriteitsadviseur voor zes jaar. Ze komt jaarlijks met een verslag en kan ook aanbevelingen doen om regels aan te passen.