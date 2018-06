'Appartement Pechtold voorbeeld van mager toezicht integriteit'

De Europese anti-corruptie-organisatie Greco verwijt Nederland, met een verwijzing naar het appartement dat D66-voorman Pechtold niet als geschenk liet registreren, dat het toezicht op de integriteitsregels tekort schiet.

"Dit is betreurenswaardig", schrijft Greco in zijn rapport. Volgens de corruptiewaakhond. die onder de Raad van Europa valt, is het noodzakelijk dat de Tweede Kamer toezicht houdt op de "implementatie van de regels", en daar een "gezaghebbende interpretatie aan geeft".

Pechtold heeft de gift van een bevriende Canadese oud-diplomaat niet gemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer, waarin Kamerleden geschenken van meer dan 50 euro laten registreren. De D66-voorman beschouwt het appartement als een priv├ękwestie, zei hij vorig jaar. Maar Greco wijst erop dat de Kamerrichtlijnen niet voorschrijven dat alleen geschenken die verband hebben met parlementaire taken, moeten worden aangegeven.

In het rapport wordt Pechtolds naam niet genoemd, maar een paragraaf gaat over een parlementslid en zijn cadeau ter waarde van 135.000 euro, precies de waarde van het appartement in Scheveningen toen de D66-leider het kreeg. Ook wordt verwezen naar een eerder krantenartikel over de zaak.

Een woordvoerder van Pechtold zegt tegen De Telegraaf dat de D66-voorman het bij de eerdere uitleg over de gift laat.