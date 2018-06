Tweede Kamer onderzoekt eigen integriteitsregels

Een werkgroep uit de Tweede Kamer gaat de integriteitsbepalingen voor Kamerleden onder de loep nemen. Het dagelijks bestuur van de Kamer onder leiding van Kamervoorzitter Arib heeft dat besloten.

De doorlichting gebeurt "in het licht van de aanbevelingen" van Greco, het anticorruptiebureau van de Raad van Europa. Ook worden nieuwe Europese regels over publieke ambtsdragers aan de werkgroep voorgelegd.

Appartement Pechtold

Zaterdag kwam een rapport van Greco naar buiten met kritische kanttekeningen over Nederland. Volgens de organisatie schieten het toezicht en de handhaving van de eigen integriteitsregels van de Kamer tekort.

De organisatie verwees als illustratie naar het appartement van D66-leider Pechtold, dat hij niet in het geschenkenregister van de Kamer had laten registreren. Greco wees erop dat de Kamerregels niet voorschrijven dat alleen geschenken "in verband met parlementaire taken" moeten worden aangegeven.

De 'werkgroep integriteit leden Tweede Kamer', die nu het Greco-rapport gaat bekijken, werd al in 2013 ingesteld.