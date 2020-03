Kamerlid Diks (GroenLinks) had recht op vergoeding

Kamerlid Diks van GroenLinks heeft de regels voor een verblijfskostenvergoeding niet geschonden, blijkt uit onderzoek van de nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer.

In december ontstond ophef over de verblijfskostenvergoeding van het uit Friesland afkomstige Kamerlid. Officieel stond ze nog ingeschreven in Leeuwarden, maar sinds januari 2018 woonde ze in de praktijk vooral in Den Haag.

Toch kreeg ze een onkostenvergoeding van 46.000 euro. Volgens HP/De Tijd was mogelijk een bedrag van 32.000 onterecht uitgekeerd. De verblijfskostenvergoeding voor Kamerleden die in Den Haag wonen is 14.000 euro. Degenen die verder van Den Haag wonen, krijgen meer geld.

Maar Diks vond dat ze geen fouten had gemaakt; ze wilde aanvankelijk in Leeuwarden blijven wonen om de band met de regio te houden. Uiteindelijk kocht ze toch een appartement in Den Haag, omdat het door een ernstige ziekte waaraan ze leed te zwaar werd om heen en weer te reizen.

De letter van de wet

Toch vroegen de partij en Diks de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer een oordeel te geven. Er mocht namelijk geen onduidelijkheid zijn over het Diks' uitleg van de regels. Deze adviseur, Jacqueline Biesheuvel, schrijft nu in haar rapport dat Diks "conform de letter van de Wet schadeloosstelling" heeft gehandeld.

Diks wil wel een gebaar maken en stort een deel van de onkostenvergoeding terug; het verschil tussen de vergoedingen in Leeuwarden en Den Haag over de periode maart 2018 en november 2019, zo staat in een persbericht. Er staat niet in hoe hoog het bedrag is.

Onverkwikkelijke situatie

Verder hoopt Diks dat Kamervoorzitter Arib en het dagelijks bestuur werk gaan maken van een verduidelijking van die Wet schadeloosstelling. "Dit om te voorkomen dat huidige en toekomstige Kamerleden in een vergelijkbare onverkwikkelijke situatie terechtkomen."

De Tweede Kamer heeft integriteitsadviseur Biesheuvel in november aangesteld, omdat er veel discussie en verwarring is over de bestaande onkosten-, reis- en verblijfsvergoedingen van Kamerleden.