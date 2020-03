Corona-nieuws 20 maart: toespraak koning en noodoproep ziekenhuizen Brabant

Vandaag werd ook de opvolger van Bruno Bruins bekendgemaakt: oud-staatssecretaris Martin van Rijn van de PvdA wordt minister voor Medische Zorg. Hij blijft op verzoek van het kabinet drie maanden aan.

Bruins diende gisteren zijn ontslag in, vanwege ernstige oververmoeidheid. Premier Rutte is blij dat Van Rijn ja heeft gezegd "omdat hij meteen beschikbaar is en ik enorm veel vertrouwen in hem heb". De aanpak van de corona-uitbraak was al overgedragen Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid,

45 tot 65 miljard euro

De overheid verwacht de komende drie maanden 45 tot 65 miljard euro extra te lenen om de economische gevolgen van de corona-uitbraak het hoofd te bieden. Dat meldt minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Het geld om ondernemers en zzp'ers te kunnen bijstaan moet worden geleend. Bovendien zijn er de komende maanden minder belastinginkomsten: naar schatting 35 tot 45 miljard. Hoekstra schrijft dat dit gevolgen heeft voor de staatsschuld.

Nog maar voor enkele dagen mondkapjes

De voorraad mondkapjes in ziekenhuizen is bijna op. Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC. "Niet alleen bij ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen, ambulancediensten is de nood hoog. Velen hebben een voorraad voor niet meer dan dagen. Het is een groot probleem, want het aantal patiënten stijgt."

Er is niet alleen schaarste aan mondkapjes ook het testmateriaal om vast te stellen of iemand corona heeft of niet, raakt op. Het gaat om wattenstaven waarmee keel- en neusmonsters worden afgenomen en plastic platen waarop de monsters worden verwerkt.

Hoopgevend nieuws is er ook: dertig studenten van de TU Delft zijn maandag begonnen om een simpel en relatief goedkoop beademingsapparaat te ontwikkelen.

Tien weken cel voor 'coronahoester'

Een 23-jarige man uit Noordwijkerhout is veroordeeld tot tien weken cel omdat hij twee agenten opzettelijk in hun gezicht heeft gehoest. Daarbij riep hij dat hij het coronavirus had.

De rechter neemt dat de man kwalijk en vindt bedreiging met zwaar lichamelijk letsel bewezen. Van de celstraf zijn twee weken voorwaardelijk. Ook moet de man beide agenten een schadevergoeding betalen van 350 euro.

Dagboeken 'in de frontlinie'

En: vanaf vandaag geven we zorgpersoneel een gezicht. Zij werken nu dag en nacht en zijn te volgen in de rubriek 'In de frontlinie'.