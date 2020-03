Defensie gaat helpen bij verdeling Brabantse corona-patiënten

Er komt landelijke coördinatie om het aantal coronapatiënten vanuit Noord-Brabant te verdelen over de rest van het land. Dat hebben minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg afgesproken. Daarbij komt er hulp van Defensie.

"Defensie kan hier uitstekend bij helpen in de logistieke support", vertelt Kuipers in Nieuwsuur. "Van planning tot transport." Hij denkt dat de situatie hiermee onder controle is te krijgen. "Brabant is nu veel tijd kwijt aan het overplaatsen van patiënten. Het helpt om daar gecoördineerd op in te zetten."

Vanaf komend weekend wordt iedere ochtend per regio bekeken hoeveel IC-bedden er beschikbaar zijn en hoeveel patiënten er overgeplaatst moeten worden. "Om ook de volgende 24 uur voldoende capaciteit te hebben", zegt Kuipers. "Dit is nu met name van toepassing op Brabant."

Grote toestroom

Eerder vandaag deden Brabantse ziekenhuizen een noodoproep aan ziekenhuizen elders in het land en het kabinet. De toestroom van patiënten die zijn besmet met het coronavirus is in Brabant zo groot, dat er geen zorg meer kan worden verleend aan andere spoedeisende patiënten.

Het Bernhoven-ziekenhuis in Uden sloeg alarm. "Wij zijn in een crisissituatie, zien een enorme toestroom van patiënten en hebben het ziekenhuis moeten ombouwen naar een plaats waar alleen nog maar coronapatiënten worden opgevangen", zei medisch coördinator Caroline Heijckmann.

Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda luidde de noodklok. "De Brabantse ziekenhuizen kunnen de stroom patiënten die we op korte termijn verwachten niet alleen aan. We moeten nu als land in actie komen", aldus hoofd infectiepreventie Jan Kluytmans.