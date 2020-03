'Coronahoester' moet 10 weken de cel in

Een 23-jarige automobilist uit Noordwijkerhout is veroordeeld tot tien weken cel omdat hij twee agenten opzettelijk in hun gezicht heeft gehoest. Daarbij riep hij dat hij het coronavirus had.

De rechter neemt dat de man kwalijk en vindt bedreiging met zwaar lichamelijk letsel bewezen. Van de celstraf zijn twee weken voorwaardelijk en ook moet de man beide agenten een schadevergoeding betalen van 350 euro.

Het incident gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in Leiden toen agenten de automobilist wilden laten blazen. Ze kregen de indruk dat hij te veel had gedronken. De officier van justitie had vijf weken cel geëist. De man zei tegen de rechter dat hij enorme spijt heeft en dat hij de gevolgen van zijn daad niet goed heeft ingezien, schrijft Omroep West.

'Provocerend hoesten'

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus wordt gebruikt als dreigement. In Den Bosch liep zondag een man 'provocerend te hoesten' in een rij voor een coffeeshop, al roepend dat hij corona had. Hij moet zich hier woensdag bij de rechter voor verantwoorden.