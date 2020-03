Wekdienst 16/3: openbare leven ligt stil en premier Rutte houdt toespraak

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag zullen de gevolgen zichtbaar zijn van de nieuwe coronamaatregelen die minister Bruins gisteren bekendmaakte. Zo moeten onder meer scholen, kinderdagverblijven en horeca de deuren sluiten tot en met 6 april.

Om 19.00 uur geeft premier Rutte een televisietoespraak en dat is een zeldzaam moment. Het gebeurde voor het laatst in december 1973, toenmalig premier Joop den Uyl het volk toesprak over de oliecrisis.

Al het coronanieuws verzamelen we ook vandaag weer in ons liveblog.

Wat heb je gemist?

De Belgische demissionaire regering krijgt vanuit de oppositie steun om de coronacrisis aan te pakken. Zeven oppositiepartijen hebben zich bereid verklaard om de komende maanden volmachten te verlenen aan de regering, zodat die sneller beslissingen kan nemen.

Ander nieuws uit de nacht:

Ook groot deel New York en Los Angeles op slot: De burgemeesters van de twee grootste steden van de Verenigde Staten hebben de sluiting bevolen van alle horeca. In New York gaan ook alle scholen dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Eeuwenoude schilderijen gestolen in Oxford: Het gaat onder meer om een werk van de Vlaamse barokschilder Antoon van Dyck. De daders braken volgens de Britse politie zaterdag rond 23.00 uur in in de Christ Church Picture Gallery. Ze zijn nog niet gepakt en de drie gestolen werken zijn spoorloos.

Op welke snelweg je ook rijdt: vanaf nu overal 100 kilometer per uur: De maximumsnelheid geldt op alle snelwegen vanaf 06.00 uur in. Op bepaalde trajecten mag 's nachts nog wel 120 of 130 kilometer per uur worden gereden. De snelheidsverlaging werd eind vorig jaar ingevoerd om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen.

En dan nog even dit:

Wie wel wat extra hulp, advies, of "een luisterend oor" kan gebruiken maar in thuisquarantaine zit vanwege het coronavirus, kan bellen met een hulplijn van het Rode Kruis. Vanaf 09.00 uur worden zij te woord gestaan via 070-4455888.