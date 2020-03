Rutte spreekt morgen land toe over coronavirus

Premier Rutte spreekt morgen het land toe over de corona-crisis. Hij houdt om 19.00 uur een toespraak, die live zal worden uitgezonden door de NOS op televisie, radio en internet. Ook RTL zendt de speech uit.

De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van een 'address to the nation', zoals de Amerikaanse president ook met enige regelmaat doet. In Nederland is zoiets zeer ongebruikelijk. De laatste keer was tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Toen sprak premier Den Uyl rechtstreeks tot het volk.

De minister-president zal volgens de RVD "ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden".