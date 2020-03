Op welke snelweg je ook rijdt: vanaf nu overal 100 kilometer per uur

Op alle snelwegen geldt sinds 06.00 uur een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Sinds vrijdag was Rijkswaterstaat bezig met de megaoperatie om alle borden te vervangen en die klus zit er nu op.

De meeste borden stonden al op hun plek; ze waren alleen nog afgeplakt. Op borden op bepaalde trajecten staat dat tussen 19.00 en 06.00 uur nog wel 120 of 130 kilometer per uur mag worden gereden. Dat is op trajecten waar dat voorheen ook al mocht.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat de nieuwe snelheidslimiet niet bij alle navigatiesystemen automatisch wordt doorgevoerd. Dat bleek eerder ook al uit onderzoek van de NOS.

Irritant voor doorrijders, maar het levert je misschien ook wat op. De voor en nadelen van 100 kilometer per uur op een rij: