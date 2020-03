Snelheidsborden zijn de komende dagen betrouwbaarder dan je navigatie-app

Flitsmeister pakt het anders aan en voert alle aanpassingen in de nacht van donderdag op vrijdag door. "We hebben geen zicht op welke locaties wanneer worden aangepast", zegt woordvoerder Jorn de Vries. "In beide gevallen ga je verkeerd informeren", zegt hij. "Wij vinden het beter voor de gebruiker dat die niet te hard rijdt, maar liever iets langzamer. Daarnaast is het veiliger."

Google Maps, dat sinds half februari snelheidslimieten toont in de app, kiest voor een geleidelijke uitrol, zegt woordvoerder Rachid Finge. Ook bij die app kan het dus zo zijn dat de snelheid die Google Maps laat zien niet overeenkomt met wat de borden langs de weg zeggen.

Een woordvoerder van Waze laat weten dat het bedrijf op dit moment de wijziging niet kan doorvoeren, omdat de snelheid overdag anders is dan 's avonds en de dienst nog niet kan omgaan met dat verschil. In de app blijven de huidige snelheden staan. Google Maps en Flitsmeister passen de snelheid wel automatisch aan. Software in de oudere systemen van TomTom kan niet omgaan met de automatische snelheidsaanpassing, die zal altijd 100 aangeven.

Langs de autodealer

Naast een app heeft TomTom ook nog fysieke kastjes en ingebouwde systemen in auto's. Voor de kastjes is sinds 25 februari een update beschikbaar. Voor de systemen in auto's is het verhaal ingewikkelder. Voor oudere systemen is TomTom zelf verantwoordelijk, maar veel auto's met ingebouwde navigatie geldt dat de bestuurder naar de dealer zal moeten.

Branchevereniging Bovag schat in dat er een paar miljoen auto's rondrijden met software waarvan de software geüpdatet kan worden. Naast TomTom gaat het bijvoorbeeld om kaartenmaker Here. Onder meer Volkswagen, BMW en Nokia zijn eigenaar van dit bedrijf.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat op 80 procent van de snelwegen een verandering wordt doorgevoerd. In totaal gaat het om 1981 kilometer asfalt. In totaal worden de komende dagen zo'n 4000 verkeersborden vervangen.