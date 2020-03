Grapperhaus: maximumsnelheid van 100 geldt als het bord er staat

Zodra de eerste 100 kilometerborden op snelwegen staan, geldt daar 100 kilometer als maximumsnelheid. Minister Grapperhaus zei in de Tweede Kamer dat vanaf dat moment meteen wordt "gehandhaafd".

De verlaging van de maximumsnelheid is overal in Nederland op 16 maart een feit. Dan mag op snelwegen tussen 06.00 en 19.00 uur niet harder worden gereden dan 100 kilometer per uur. Maar Rijkswaterstaat begint de dagen ervoor al met het onthullen van de borden. De meeste borden staan er dan al, maar ze zijn voorzien van een hoes of ze zijn afgeplakt. Op 13 maart worden de eerste hoezen en tape verwijderd.

Heel kinderachtig

PVV-Kamerlid Van Aalst zei dat "volop is gecommuniceerd" dat de maximumsnelheid op 16 maart wordt aangepast. Hij hoopt daarom dat de politie in de periode daarvoor een oogje dichtknijpt. "Het zou wel heel kinderachtig zijn de dag ervoor mensen op de bon te slingeren."

Maar Grapperhaus voelt daar niks voor. Hij noemde zichzelf de minister van handhaving. "Zo werkt de Wegenverkeerswet. De politie knijpt geen oogjes dicht".

Grapperhaus zei overigens ook dat de politie de komende tijd op snelwegen niet extra op snelheid zal controleren, zoals bijvoorbeeld de PvdA wil. Maar als later blijkt dat dat alsnog nodig is, zal hij dat in het kabinet bespreken.