Ook groot deel New York en Los Angeles op slot

De burgemeesters van de twee grootste steden van de Verenigde Staten, New York en Los Angeles, hebben de sluiting bevolen van alle horeca. De maatregel moet de verspreiding van het coronavirus tegengaan. In New York gaan ook alle scholen dicht.

Burgemeester De Blasio van New York zegt dat hij de beslissing niet eenvoudig vond. "Deze plekken vormen hart en ziel van onze stad. Ze zijn onderdeel van wat het betekent om New Yorker te zijn", schrijft hij op Twitter. "Maar we kampen met een ongekende dreiging en moeten reageren met een oorlogsmentaliteit."

New York telt tienduizenden restaurants, cafés en andere horecagelegenheden. Onduidelijk is hoelang ze dicht moeten blijven. De sluiting van de scholen geldt tot zeker 20 april.

Ook sportscholen

In Los Angeles worden behalve de horeca ook de sportscholen gesloten. Die maatregel is in eerste instantie van kracht tot 31 maart, maar wordt volgens burgemeester Garcetti mogelijk verlengd.

De Amerikaanse miljoenensteden zijn de volgende in een wereldwijd almaar groeiende rij van steden en landen die, al dan niet deels, op slot gaan vanwege het coronavirus. In Nederland zijn vanaf vandaag alle scholen, kinderopvangcentra, horecagelegenheden en sportclubs gesloten.