Corona-overzicht 15 maart: de dag dat Nederland verder op slot ging

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? Hier lees je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

Alle scholen, kinderopvangcentra, cafés, restaurants en sportclubs in Nederland moeten dicht. De maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april, maakten de ministers Slob en Bruins vanmiddag bekend. Alle eet- en drinkgelegenheden gingen om 18.00 uur vanmiddag dicht en blijven dat de komende drie weken. Dat geldt ook voor fitnesscentra, sauna's, seksclubs en coffeeshops.

Medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang werken wel door, ze vangen onder meer kinderen op van ouders in onmisbare beroepen. Ook gaan leerkrachten onderwijs regelen voor kinderen die thuis zitten, waarbij eindexamenleerlingen prioriteit krijgen.

Sinds gisteren zijn in Nederland acht mensen overleden als gevolg van het virus, meldde het RIVM. In totaal zijn hier nu twintig mensen gestorven aan de gevolgen van een besmetting. Ook zijn 176 nieuwe mensen positief getest, wat het totaal in Nederland op 1135 brengt.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat het RIVM niet meer alle mensen test op het virus. De GGD's schatten dat er vermoedelijk zo'n 6000 besmet zijn (geweest) met het coronavirus.

