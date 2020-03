'ABN Amro trof geheime miljoenenschikking met Italië om dividendhandel'

Staatsbank ABN Amro heeft in 2010 een geheime miljoenenschikking getroffen met het Italiaanse Openbaar Ministerie, meldt Follow the Money op basis van door het ministerie van Financiën vrijgegeven documenten. Een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor miljoenen benadeeld met zogenoemde CumEx-transacties, een schimmige belastingtruc met aandelen.

De zaak draait om de Global Security Financing Group van Fortis, een afdeling van de bank die door de Italiaanse fiscus werd verdacht van ongeoorloofde dividendconstructies. Toen de kwestie vragen opriep bij de Italiaanse belastingdienst, liet Fortis die beantwoorden door externe adviseurs en fiscalisten. Externe adviseurs van Fortis voorzagen geen juridische risico's bij de CumEx-handel.

Maar de autoriteiten zagen dat anders. De Italiaanse belastingdienst GSFG vermoedde dat Fortis partijen hielp bij het opstellen van ongeoorloofde dividendconstructies en startte een onderzoek. Fortis zelf sprak van "volstrekt normale transacties", aldus Follow the Money. Ook in Nederland had de fiscale opsporingsdienst FIOD Fortis al eens in het vizier, maar het kwam nooit tot een serieus onderzoek.

Risico's

Na de nationalisatie van Fortis kwamen er in 2010 vragen binnen bij de bank van de Italiaanse fiscus over de dividendhandel, en zo ontdekten ook ambtenaren van het ministerie van Financiën de kwestie. Drie jaar daarvoor, in 2007, was ABN Amro nog door Fortis en twee andere banken gekocht. Een jaar later, in de crisis, nationaliseerde Nederland de Nederlandse delen van Fortis, waaronder ook ABN Amro.

Fortis was volgens de ABN-top in het jaar van de nationalisatie gestopt met de praktijken, nadat gebleken was dat Italië de CumEx-transacties kon bestraffen en Nederland de eigenaar van Fortis was geworden. Volgens de ABN-bankiers hield Italië Fortis rechtstreeks verantwoordelijk voor de belastingderving.

Om van het probleem af te zijn, werd de kwestie uiteindelijk geschikt. Hoeveel ABN Amro de Italiaanse belastingdienst heeft betaald is uit de stukken niet duidelijk. Het bedrag is in de vrijgegeven documenten weggelakt.

CumEx-kwestie

De Cum-Ex-kwestie kwam twee jaar geleden voor het eerst in de openbaarheid. Een internationaal journalistiek samenwerkingsproject constateerde in oktober 2018 dat Europese overheden jarenlang voor tientallen miljarden euro's werden opgelicht of gedupeerd door bankiers, handelen en hedgefondsen.

Tussen 2001 en 2016 zou de schade zeker 55,2 miljard euro bedragen. Vanwege de zaak zijn de laatste jaren meerdere keren invallen gedaan, onder meer bij ABN Amro in Frankfurt.