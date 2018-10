Europese overheden liepen miljarden euro's dividendbelasting mis

Europese overheden zijn jarenlang voor tientallen miljarden euro's opgelicht of gedupeerd door groepen bankiers, handelaren en hedgefondsen. Die partijen ontweken via ingewikkelde constructies dividendbelasting of maakten zich schuldig aan fraude. Dat blijkt uit onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waar het Nederlandse Follow the Money (FTM) aan meedoet.

De partijen deden aan het zogenoemde dividendstrippen: op verschillende manieren dividendbelasting terugvorderen, terwijl ze daar geen recht op hadden. Soms claimden ze een terugbetaling op basis van vervalste documenten. De bankiers deden zowel aan belastingontduiking, wat illegaal is, als aan belastingontwijking, wat als onrechtmatig wordt gezien maar niet verboden is. Volgens FTM hebben de fraudeurs hiervoor jarenlang strategieƫn ontwikkeld.

Ook Nederland slachtoffer

De totale schade tussen 2001 en 2016 zou zeker 55,2 miljard euro bedragen. Ook Nederland werd getroffen door het schandaal. Hier ging het niet om belastingontduiking, maar om belastingontwijking, volgens FTM. Het journalistieke platform haalt een rechtszaak van eerder dit jaar aan. De Belastingdienst stelde daarin dat de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley voor zeker 152 miljoen euro onterecht belastingen had geclaimd.

De fiscus verloor die rechtszaak. Bronnen bij de dienst zeggen tegen FTM dat Nederland vaker is getroffen door dividendstrippen en dat het mogelijk nog steeds voorkomt. De Nederlandsche Bank sluit dat niet uit.

Het bedrag dat in Nederland werd teruggevorderd, is een fractie van de 31,8 miljard euro die de Duitse schatkist kwijt is. Dat land is veruit het zwaarst getroffen. Frankrijk, Italiƫ en Denemarken zijn ook miljarden kwijtgeraakt.