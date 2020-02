Opnieuw een inval bij ABN Amro in Frankfurt

Opnieuw hebben Duitse autoriteiten een inval gedaan bij een kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Een woordvoerder van de bank bevestigt dat.

"We weten nog niet precies waar dit over gaat, maar het zou te maken kunnen hebben met de eerdere inval."

In november was er ook al een grote zoekactie door Duitse opsporingsambtenaren in hetzelfde kantoor en in meerdere woningen in Duitsland. Toen ging dat om 'CumEx fraude'.

Fraude met belasting

Bij zo'n constructie wordt misbruik gemaakt van een regeling rond dividendbelasting. Wie aandelen bezit in een bedrijf en daarvoor dividend ontvangt, een soort periodieke beloning voor je investering, moet daar vaak belasting over betalen. Soms kun je die belasting terugvragen.

In het CumEx-schandaal zouden aandelen rond de dividenddatum zijn verkocht, waarna zowel de koper als de verkoper belasting terugvroegen. Dat zou misbruik van de regels zijn: een van beiden heeft daar uiteraard maar recht op.

Naast ABN Amro zou ook de voormalige Fortis Bank en enkele (vroegere) dochtermaatschappijen bij deze transacties, direct dan wel indirect, betrokken zijn.

Later meer toelichting

Afgelopen november liet ABN Amro al weten dat de transacties zijn uitgevoerd voor 2012. "Zoals bekend doen de Duitse autoriteiten reeds een aantal jaren onderzoeken naar aandelentransacties van een groot aantal financiële instellingen."

De bank laat weten dat ze nog steeds volledig meewerkt met de autoriteiten. Later vandaag komt de bank met meer informatie over de inval.