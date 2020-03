Europese zorgministers overleggen in Brussel over coronavirus

Minister Bruins voor Medische Zorg en zijn Europese collega's overleggen vandaag in Brussel over de samenwerking bij het bestrijden van het coronavirus. In heel Europa zijn tot nu toe zo'n 4200 besmettingsgevallen geregistreerd, waarvan het overgrote deel in Italië. In Nederland zijn er nu 82 patiënten besmet met het virus.

Europarlementariërs wezen er de afgelopen dagen al op dat de verschillende Europese landen geen tegengestelde adviezen moeten geven aan hun inwoners. Ze zeggen dat heldere communicatie van groot belang is.

Dat de samenwerking nog niet op alle vlakken goed loopt, blijkt bijvoorbeeld uit het besluit van de Franse president Macron om beslag te leggen op alle voorraden mondkapjes in het land en zelf de distributie in handen te nemen. Minister Bruins zegt dat hij de Fransen hier op de bijeenkomst in Brussel op wil aanspreken.

Dodental VS

Ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan blijft het coronavirus slachtoffers maken. Het dodental in de Verenigde Staten is in één dag opgelopen van naar 2 naar 12. In de staat Washington zijn er elf patiënten overleden, van wie zes in een verzorgingshuis in een buitenwijk van Seattle.

In het noorden van Californië heeft het virus een leven gekost. Verder zijn er bijna zestig nieuwe besmettingsgevallen bijgekomen, onder meer in Colorado, Tennessee en Texas.

Door de onzekerheid over het coronavirus beleven de Amerikaanse beurzen onrustige tijden. De Dow Jonesindex daalde donderdag fors: 3,6 procent. Maandag boekte de Dow nog de grootste winst in ruim tien jaar, nadat er een week ervoor juist enorme verliezen waren.