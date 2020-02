Kritiek uit Brussel op verschillende adviezen over corona

"De Europese Unie moet met één mond spreken en geen tegengestelde adviezen over het coronavirus geven", zegt Esther de Lange (CDA). Volgens de vicefractievoorzitter van de grote christendemocratische fractie in het Europees Parlement is het belangrijk om één lijn te trekken. "Mensen zijn onzeker en dan is heldere communicatie van groot belang."

Ook EU-parlementariër Mohammed Chahim (PvdA) wil dat de EU-landen meer samenwerken. "Dat lijkt me de meest efficiënte manier." VVD'er Jan Huitema is wel voor meer coördinatie tussen de verschillende lidstaten, maar ieder land mag wat hem betreft zelf met een reisadvies komen. "Ik zou mensen met reisplannen nu vooral adviseren om het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden als ze van plan zijn naar Noord-Italië te reizen."

Nationale bevoegdheid

Formeel is gezondheidszorg een nationale bevoegdheid. Landen bepalen zelf hoe ze, zoals nu bij het coronavirus, de problemen aanpakken. Dat betekent in de praktijk dat mensen die met hetzelfde vliegtuig werden opgehaald uit China in Nederland naar huis mochten, terwijl ze in België in quarantaine werden geplaatst. Volgens de deskundigen is dat niet erg, omdat Nederland een fijnmazig systeem heeft van huisartsen en de controle goed is.

Toch is Esther de Lange op haar hoede. "De keten is zo sterk als de zwakste schakel. En als er straks onverhoopt toch een uitbraak komt, zal er worden gezegd: en waarom hebben we daar in Europa niks aan gedaan?"

Volgens de CDA-politica wordt er goed samengewerkt, onder meer bij onderzoek en de ontwikkeling van vaccins. "En handschoenen worden gekocht, mondkapjes ingeslagen, maar ik wil één lijn in de communicatie."

Ze vergelijkt het met de Mexicaanse griep van een aantal jaar geleden. "In het ene land kregen zwangere vrouwen het advies om zich te laten vaccineren, terwijl het andere land dat streng verbood."

De Duitse fractievoorzitter van de christendemocraten Manfred Weber zei onlangs in Straatsburg dat hij niets wil horen over nationale verantwoordelijkheid. "Met onze open grenzen past hier maar één antwoord en dat is een Europees antwoord."