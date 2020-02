Verslag doen vanuit coronagebied: 'Zijn jullie nou nog niet weg?'

Zulke escapades lijken me op dat moment onwaarschijnlijk: de temperatuur ligt net boven het vriespunt, de riviermond is breed en grote vrachtschepen varen af en aan. Maar de wanhoop is groot, ook de andere kant op. Bij de brug over de Yangtze, die naar Hubei leidt, zien we hevig geëmotioneerde Chinezen staan, bepakt en bezakt. We komen er niet achter waarom ze naar Hubei willen. Ze hebben weinig zin om met de pers te praten. En gelijk hebben ze.

Tulpen en voetbal

Zelf hebben we wel wat beelden kunnen draaien op de brug en op andere plekken in Jiujang. We hebben daarmee al een groepje 'volgers' om ons heen verzameld. Op de brug is het blijkbaar genoeg geweest. De politie wordt ingeschakeld en neemt ons met loeiende sirenes mee naar bureau.

Daar zitten we twee uur vast. De sfeer is ontspannen, iedereen beseft dat dit niets persoonlijks is. Het riedeltje is steeds hetzelfde: beelden verwijderen, papieren checken, een "routinecheck in bijzondere tijden". Er worden sigaretten en koppen heet water aangerukt in het verder ijskoude en uitgestorven politiebureau.

Verder hebben we het over tulpen en voetbal. De aanwezige afgevaardigde van het Chinese propagandadepartement blijkt een groot fan van de 'sanjianke', vrij vertaald 'de drie musketiers'. Het is de Chinese geuzennaam voor het trio Gullit, Van Basten en Rijkaard.

Kenteken van Hubei

Pas als het donker is worden we teruggebracht naar ons hotel. Ik vraag nog aan het propagandadepartement of we in een ziekenhuis kunnen filmen. We willen graag zien hoe artsen zich hier voorbereiden op een grotere uitbraak, zoals nu aan de andere kant van de Yangtze.