'Hij is toch al dood, waarom heb je ons gebeld?'

Groei besmettingen

In diezelfde periode komt de grootvader van de 26-jarige masterstudent Xin Qiong terecht in het ziekenhuis. Hij is al langer ziek, en wordt op 18 januari opgenomen in één van de ziekenhuizen van Wuhan. Het jaarlijkse provinciale Volkscongres, de belangrijkste politieke bijeenkomst van het jaar in Wuhan, is dan net afgelopen. Die avond wordt er een groot nieuwjaarsbanket gehouden, waaraan 10.000 gezinnen deelnemen. Op dat moment staat het aantal bevestigde besmettingen in Wuhan op 62.

Op 19 januari groeit dat aantal plots tot 198. De ziektepreventie-autoriteit houdt vol dat de ziekte 'niet erg besmettelijk' is. Het risico op mens-op-mensbesmettingen 'kan niet worden uitgesloten, maar is erg laag'. Ambtenaren wachten op instructies uit Peking. Een dag later komt de mededeling dat er reeds bewijs is voor mens-op-mensbesmettingen, maar dat de uitbraak 'met de juiste maatregelen' kan worden gekeerd. Hoe die eruitzien, blijkt kort daarna: vanaf 23 januari wordt Wuhan hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Andere delen van de provincie Hubei volgen.

''Ik begrijp de beweegredenen, er was geen andere oplossing meer voor handen'', zegt Ian Lipkin, hoogleraar Epidemiologie aan Columbia University over die quarantaine van tientallen miljoenen mensen. Hoe succesvol die keuze is, moet de tijd leren, Lipkin, die de Chinezen in 2003 te hulp schoot tijdens de SARS-epidemie. ''Een belangrijkere vraag is: wat was er gebeurd als er eerder was ingegrepen? Het antwoord daarop zullen we nooit kennen, maar ik denk dat dat veel verschil had gemaakt.''