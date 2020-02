Aantal besmettingen Italië stijgt snel, zorgen om virus nemen wereldwijd toe

Het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus blijft stijgen. Wereldwijd zijn er ruim 78.000 mensen met het virus, zo'n 23.000 zieken zijn inmiddels weer hersteld.

In Italië zijn zorgen om een uitbraak in de noordelijke provincies. Inmiddels is daar het aantal besmettingen opgelopen tot 115. Het gaat snel, tot donderdag waren er nog slechts drie besmettingen vastgesteld.

Een functionaris van de WHO zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica dat het zorgwekkend is dat niet alle geregistreerde gevallen te herleiden zijn tot een reis naar China of een contact met eerdere bevestigde gevallen.

Gemeentes afgesloten

Het Zuid-Europese land neemt noodmaatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo wordt een aantal noordelijke gemeentes met 50.000 mensen geïsoleerd, gaan scholen, winkels en musea dicht en zijn enkele evenementen afgelast, waaronder voetbalwedstrijden in de Serie A.

Door de snelle stijging van het aantal besmettingen is Italië ineens te vinden op de vierde plek van landen met de meeste corona-gevallen. In China zijn er ruim 77.000 besmettingen geregistreerd, gevolgd door Zuid-Korea (zo'n 600), Japan met 135 en nu dus Italië.