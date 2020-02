Sekte in de schijnwerpers na uitbraak coronavirus Zuid-Korea

President Moon Jae-in heeft opgeroepen tot een grondig onderzoek naar de begrafenis van een prominent Shincheonji-lid. Want die driedaagse ceremonie werd gehouden in de uitvaarthal van het Daenam-ziekenhuis in Chengdo - wat nu een van twee uitbraakhaarden is. Samen met de nabijgelegen miljoenenstad Daegu, waar de kerk diensten houdt.

'Ook kerk in Wuhan'

Opvallend genoeg zou op de website van de groep hebben gestaan dat er vorig jaar een kerk was geopend in Wuhan, de Chinese miljoenenstad die wordt beschouwd als het centrum van de wereldwijde uitbraak. De onafhankelijke Chinese nieuwssite Caixin Global schrijft dat deze informatie is verwijderd van de site. Ook ontkent de Shincheonji dat er een vestiging in Wuhan is opgericht.

"Kerken die zich niet aansluiten bij de staatskerk in China zijn illegaal, dus dat zou die ontkenning kunnen verklaren", zegt correspondent Eefje Rammeloo. Als het klopt dat er een Shincheonji-kerk was in Wuhan, dan biedt dat een verklaring wat de oorzaak is van de uitbraak in Zuid-Korea. De gezondheidsautoriteit onderzoekt de banden tussen kerkleden uit Zuid-Korea en China.