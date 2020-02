Extra politiebewaking bij Duitse moskeeën na aanslag Hanau

Duitse moskeeën krijgen extra politiebewaking vanwege de aanslag van woensdag op twee shisha-lounges in Hanau. Dat heeft minister Seehofer van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Ook plekken als stations, vliegvelden en grensovergangen krijgen extra politiebeveiliging.

"We verhogen de politie-inzet in heel Duitsland. Gevoelige plekken als moskeeën worden in het bijzonder bewaakt", zei Seehofer op een persconferentie. Hij wees op het gevaar van copycats en vergeldingsacties naar aanleiding van de aanslag, waarbij de 43-jarige schutter in twee waterpijpcafés negen mensen doodschoot. Daarna doodde hij zijn moeder en zichzelf.

Extreemrechtse dreiging

Seehofer sprak van "een extreemrechtse terreuraanslag", die volgens hem staat voor een groter probleem. "De dreiging door rechts-extremisme, antisemitisme en racisme is zeer groot in Duitsland."

Het Duitse Openbaar Ministerie zei gisteren al uit te gaan van een rechts-extremistisch motief. In een afscheidsbrief schreef de aanslagpleger dat bepaalde volken moeten worden vernietigd en op YouTube plaatste hij video's met allerlei complottheorieën.

Herdenkingen

In Hanau hebben gisteravond ongeveer vijfduizend mensen een wake gehouden. Ze legden onder meer bloemen neer voor de slachtoffers en nabestaanden. De Duitse president Steinmeier sprak de menigte toe op het marktplein: "We staan samen, we willen samen leven. We laten ons niet uit elkaar drijven. Dat is het sterkste tegengif tegen de haat."

Ook in andere steden, waaronder Berlijn, waren herdenkingsbijeenkomsten.