Wake in Hanau drukbezocht: 'Wat moet je zeggen na zo'n groot verlies?'

Een 43-jarige terrorist schoot woensdagavond in twee waterpijpcafés negen mensen dood, vermoordde daarna zijn moeder en sloeg de hand aan zichzelf. De slachtoffers in de shisha-lounges waren allemaal mensen met een migratieachtergrond en justitie denkt mede na een gevonden afscheidsbrief dat hij racistische motieven had.

De 21-jarige Yusuf Sarwari, was op het moment van de aanslag in het café en moest rennen voor zijn leven. Hij wist net aan de schutter te ontkomen. Een vriend van hem lukte dat niet en werd doodgeschoten.

Yusuf worstelt zichtbaar met zijn emoties in het gesprek met Van de Hulsbeek. "Ik weet niet goed hoe ik me vandaag voel. Hoe voel je je als iemand hebt verloren, die je al kent sinds je kind bent? Ik zit ergens tussen woede en verdriet." Het doet hem goed dat er zoveel mensen zijn gekomen, zegt hij.

Laten ons niet uit elkaar drijven

Op het marktplein spreekt bondspresident Frank-Walter Steinmeier de menigte toe. "We staan samen, we willen samen leven. We laten ons niet uit elkaar drijven. Dat is het sterkste tegengif tegen de haat", zegt hij, waarna applaus volgt.